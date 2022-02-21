Стало известно, что входит в сухие пайки "беженцев", перемещенных в Россию с оккупированного Донбасса

О том, чем кормят граждан так называемых ЛНР и ДНР, которых по прибытию в РФ "обеспечивают" пищей только на первое время, можно рассмотреть в публикации, размещенной Telegram-каналом " Журналистика со вкусом ", позднее попавшей и в различные социальные сети.

На фотоснимке этого "сухпайка для беженцев", видны несколько огромных упаковок обычной воды, расфасованной в бутылки по 0,5 литра плюс какое-то "3-сортное изделие охлажденное", судя по всему, изготовленное из мяса птицы механической обвалки(самое низкокачественное) с добавлением шпика, и имеющее своеобразное названия - колбаса "Казачья".

Аналогичный фотоснимок, немного позднее, появился и в Telegram-канале украинского блогера Фашика Донецкого.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в ОРДЛО мобилизации подлежат даже несовершеннолетние парни.

Также ранее мы информировали о том, что в России обвалились акции компаний, а вслед за ними "рухнул" и рубль.

А до этого наш портал сообщали о том, по каким причинам количество обстрелов на Донбассе резко увеличилось в последние дни.