Стало известно, что входит в сухие пайки "беженцев", перемещенных в Россию с оккупированного Донбасса
О том, чем кормят граждан так называемых ЛНР и ДНР, которых по прибытию в РФ "обеспечивают" пищей только на первое время, можно рассмотреть в публикации, размещенной Telegram-каналом "
На фотоснимке этого "сухпайка для беженцев", видны несколько огромных упаковок обычной воды, расфасованной в бутылки по 0,5 литра плюс какое-то "3-сортное изделие охлажденное", судя по всему, изготовленное из мяса птицы механической обвалки(самое низкокачественное) с добавлением шпика, и имеющее своеобразное названия - колбаса "Казачья".
Аналогичный фотоснимок, немного позднее, появился и в Telegram-канале украинского блогера Фашика Донецкого.
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К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в ОРДЛО мобилизации подлежат даже несовершеннолетние парни.
Также ранее мы информировали о том, что в России обвалились акции компаний, а вслед за ними "рухнул" и рубль.
А до этого наш портал сообщали о том, по каким причинам количество обстрелов на Донбассе резко увеличилось в последние дни.