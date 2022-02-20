Как передает Politeka.net, об этом сообщила на своей странице в Фейсбук Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
По ее словам, правозащитники, работающие в ОРДЛО, сообщили, что на оккупированных территориях проводят мобилизацию несовершеннолетних. Призывают парней в возрасте от 17 лет. Кроме этого, курсантов в возрасте 16-18 лет, которые учатся в так называемых «военных училищах», привели в боевую готовность. Предполагается их участие в боевых действиях.
Денисова отметила, что такие действия боевиков нарушают Конвенцию о защите гражданского населения во время войны, в которой запрещено привлекать детей к участию в военных конфликтах.
Омбудсмен призвала Детский фонд ООН и правозащитников отреагировать на факты призыва несовершеннолетних в ряды незаконных вооруженных формирований и втягивание детей в вооруженный конфликт.
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Также Людмила Денисова сообщила о фактах облав, когда мужчин принудительно забирали из дома под предлогом «призыва».
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