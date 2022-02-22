Синоптики сообщили свежий прогноз погоды на вторник, 22 февраля, и предупредили, где ждать опасности.

Во вторник, 22 февраля, температура воздуха днем прогреется от +6 до +13 градусов, сообщает Укргидрометцентр.

На Севере, в Центре и на Востоке страны ожидается до +11 градусов днем. В южных регионах будет на два градуса теплее – до +13.

На Западе (в Черновицкой и Хмельницкой областях) прогнозируют до +9 градусов днем.

Согласно прогнозу, днем 22 февраля дожди пройдут в западных и южных областях Украины.

В Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность. Спасатели рекомендуют воздержаться от походов в высокогорье восточной части Закарпатской и в горы Ивано-Франковской областей. Там объявлен третий уровень опасности.

Также сообщается, что днем в западных областях местами порывы ветра до 15-20 м/с.

В Киеве 22 февраля температура ночью будет +2… +4, а днем +9… +11 градусов. Ветер западный 5-10 м/с. Ночью пройдет дождь, а днем ожидается переменная облачность без осадков.

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