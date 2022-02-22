Во вторник, 22 февраля, температура воздуха днем прогреется от +6 до +13 градусов, сообщает Укргидрометцентр.
На Севере, в Центре и на Востоке страны ожидается до +11 градусов днем. В южных регионах будет на два градуса теплее – до +13.
На Западе (в Черновицкой и Хмельницкой областях) прогнозируют до +9 градусов днем.
Согласно прогнозу, днем 22 февраля дожди пройдут в западных и южных областях Украины.
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В Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность. Спасатели рекомендуют воздержаться от походов в высокогорье восточной части Закарпатской и в горы Ивано-Франковской областей. Там объявлен третий уровень опасности.
Также сообщается, что днем в западных областях местами порывы ветра до 15-20 м/с.
В Киеве 22 февраля температура ночью будет +2… +4, а днем +9… +11 градусов. Ветер западный 5-10 м/с. Ночью пройдет дождь, а днем ожидается переменная облачность без осадков.
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