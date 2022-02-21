Теплая и влажная погода, похоже, "застряла" в Украине, правда, не везде - некоторым регионам еще предстоит перетерпеть мокрый снег.

Синоптики Укргидрометцентра поделились свежим прогнозом погоды на вторник, 22 февраля. Практически всю территорию страны, кроме Востока, снова атакуют дожди, местами с мокрым снегом. Больше всего не повезет западным и северным областям, где выпадут ледяные осадки.

На Западе температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 2 градусов со знаком плюс, днем прогреется до +7.

На Севере и в Центре столбики термометров ночью покажут 2-5 тепла, днем 6-9 со знаком плюс.

На Востоке ночью ожидается до +3, а вот днем потеплеет до +10.

На Юге, традиционно, будет теплее всего. Ночью температура воздуха прогнозируется на уровне 3-5 со знаком плюс, днем прогреется до +11.

Ветер при этом будет дуть южно-западный и достигнет 7-12 метров в секунду.

По информации известного украинского синоптика Натальи Диденко, за теплую и влажную погоду в стране отвечает атмосферный фронт.

"В ближайшую ночь и завтра утром (22 февраля, - ред.) дожди, возможно временами с мокрым снегом, вероятнее на Западе и Севере, днем ​​местами небольшие осадки - также еще и в Центре. А к вечеру дождь пройдет в южной части и в восточных областях", - сообщила синоптик.

Температура воздуха, по ее словам, точно напомнит о весне: в течение дня ожидается +5...11 градусов, на Юге +10...14, в Крыму возможно даже до +16 градусов.

Диденко добавила, что в среду-четверг, 23-24 февраля, в Украине ожидается небольшое похолодание, впрочем уже к выходным столбики термометров снова устремятся вверх.

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