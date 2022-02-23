Девочка попросила монархиню помочь в разрешении ситуации на востоке Украины после того, как туда вошли танки, а президент РФ признал независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР".

10-летняя Саша Матвиенко из Кропивницкого, отец которой в 2015 году погиб в зоне АТО, обратилась к королеве Великобритании с просьбой отвадить Россию от Украины. Папа девочки, пограничник Андрей Матвиенко, спасая из-под обстрела раненых товарищей под Саур-Могилой, получил смертельное ранение.

Об этом сообщил Кропивницкий городской совет в Facebook.

Учитывая ситуацию, которая сложилась на востоке Украины, Саша Матвиенко написала письмо королеве Великобритании.

"Ваше Величество! Я, Саша Матвиенко, из украинского города Кропивницкий. Мне 10 лет, 7 из которых я живу без папы. Он был военным, его убили на войне в Донбассе. Мне очень грустно, что мы теперь только вдвоем с мамой. Сейчас Россия снова пугает мою страну большой войной, а война — это когда гибнут отцы и много, много мирных людей", — написала Саша.

Она также попросила королеву поговорить с российским президентом и попросить его, чтобы он "забрал свои танки и своих солдат от нашей земли".

"Я Вас очень прошу, скажите Путину, чтобы он забрал свои танки и своих солдат от нашей земли. Я видела на фото, что у вас маленькие правнуки. Они счастливы, потому что имеют папу и маму. Я желаю Вам мира и быть здоровой. Очень верю, что Вы почтенная дама — Королева Великобритании, прочтете мое письмо", — добавила девочка.

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