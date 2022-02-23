Указ стосується призову резервістів в особливий період, і мова йде тільки про тих громадян, які віднесені до оперативного призову, або військовослужбовців, які звільнилися з військової служби. Про це Зеленський повідомив 22 лютого у своєму новому зверненні.

При цьому, за словами гаранта, загальної мобілізації поки що немає.

"Маємо підвищити готовність української армії до всіх можливих змін в оперативній обстановці... На сьогоднішній день немає потреби в загальній мобілізації. Нам необхідно оперативно доукомплектувати українську армію та інші військові формування", - заявив президент.

Також анонсовано проведення навчальних зборів резервістів системи територіальної оборони. Таке рішення прийняв головнокомандувач збройними силами.

Українці бурхливо коментують у Мережі ситуацію:

"Сподіваюся, що не забув підписати також виділення грошей на армію? І призупинення будівництва доріг мінімум до квітня, крім мостів і важливих об'єктів. Нарешті закінчення будівництва бетонних укриттів складів для арсеналу армії. І потрібно терміново прискорити відновлення аеропортів Західної України"

"Зараз ми повинні підтримувати один одного і не згадувати помилки минулого, а думати про майбутнє, тому що зникнемо, як держава Україна і як народ. Так що об'єднуємося! Будьте мужні! Слава Україні! Героям слава!"

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