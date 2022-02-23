В Украине действует программа "Рука помощи", в рамках которой определенная категория граждан может рассчитывать на 97 500 гривен от государства.

Как это действует, разъяснили в пресс-службе Минсоцполитики.

Пособие могут получить только малообеспеченные граждане, и то лишь на открытие собственного бизнеса. Размер помощи составляет до 15 минимальных зарплат, что в настоящий момент равно 97 500 грн. Программа заработала с 1 января 2022 года, и на эти цели из бюджета предусмотрено выделение около 100 млн гривен.

Во избежание мошенничества, потратить деньги можно будет только на оплату счетов на приобретение необходимого для старта собственного дела оборудования и материалов.

Вернуть помощь нужно будет через три года. Важный момент: сумма уменьшается на размер уплаченных за эти три года налогов и единого социального взноса. А вот если предприниматель трудоустроит как минимум двух человек, состоящих на учете в Центре занятости, то возвращать и вовсе ничего не придется.

Ранее мы сообщали, украинцам хотят до 150 тысяч гривен увеличить выплаты при рождении ребенка. Размер данного пособия не пересматривался с 2014-го года. В Раде уже зарегистрировали соответствующий законопроект.

Напомним, украинцам вернут часть уплаченных налогов: кто и на каких условиях имеет на это право.

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