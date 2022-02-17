Украинские депутаты снова смогут получать надбавки, размер которых может достигать до 100% от их должностного оклада.

Верховная Рада внесла изменения в закон «О статусе народного депутата Украины», который был принят 15 февраля. Новая версия документа предусматривает возвращение народным депутатам надбавок за работу.

За соответствующие изменения проголосовали 305 народных избранников.

В пункте о зарплате депутатов теперь указано, что в месяц они получают оклад в размере 10 прожиточных минимумов на 1 января календарного года (сейчас эта сумма составляет 24 810 гривен), а также надбавки в размере, действовавшем на 1 января 2020 года.

При этом за «интенсивность труда» депутаты смогут получать надбавку в размере до 100% от их должностного оклада. Также предусматриваются премии и матпомощь на «оздоровление». Таким образом, с одной только надбавкой за «интенсивность труда» депутат сможет получать в месяц 49 620 гривен.

Отдельно в законе прописано повышение окладов председателя Верховной Рады (на 20% больше, чем у нардепов), первого заместителя председателя (на 15% больше), заместителя председателя ВР (на 10% больше), председателя комитета (на 5%), а зампредов комитетов и фракций, а также председателей подкомитетов (на 3%).

Напомним, пенсии в Украине вырастут, принято окончательное решение.

Как сообщала Politeka, кого из украинцев коснется существенный рост выплат уже в марте.

Также Politeka писала, что зарплаты вырастут у многих украинцев уже с 1 марта, указ подписан.