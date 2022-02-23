Видео поддержки территориальной целостности Украины опубликовали "svoi.city" в Facebook.
"Это наш прифронтовой Мариуполь прямо сейчас! Горожане вышли на площадь возле Драмтеатра с украинскими флагами и поют гимн нашей страны!
Все - на волне заявлений России о признании "ДНР" и серьезной эскалации на линии столкновения. Жители еще раз напоминают, что Мариуполь - это Украина!" - говорится в сообщении.
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"Сил, стойкости и , не дай Бог, обстрелов. Вы украинцы, горжусь вашей силой, мариупольцы!", "Молодцы! Под "носом" агрессора - Мариуполь показал, что они - Украина! Слава вам дорогие мариупольцы!", " Люди вже втомилися от войни.Боже дай мир на землі і Україні", " Победы вам , вся Украина с вами ", "Ребята дай бог вам сил", - пишут украинцы в сети.
Видео можно увидеть здесь.
Напомним, на Харьковщине заявили о готовности принять беженцев из Донбасса: все службы мобилизованы.
Как сообщала Politeka, в СНБО озвучили решение о чрезвычайное положении: по всей территории Украины.
Также Politeka писала, что ограничения ввели в областях, которые граничат с РФ и Беларусью: что теперь запрещено.