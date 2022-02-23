Образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев опубликовал список вещей, которые нужно собрать в эвакуационные рюкзаки для школьников. Об этом сообщает Служба образовательного омбудсмена.
В некоторых странах в школах обязательным является наличие эвакуационного рюкзака в каждом классе, который в случае опасности учитель/воспитатель берет с собой. Обеспечить ученика эвакуационным рюкзаком должны родители.
Важно знать, что эвакуационные рюкзаки должны быть заблаговременно подготовлены, висеть на видном месте, не быть тяжелыми и цвет рюкзака должен быть ярким.
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Отмечается, что каждый ученик должен иметь при себе:
- бутылку воды;
- батончики;
- записку от родителей, в которой указана фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, адрес проживания, контакты родителей, семейное фото (по желанию);
- комплект сменного белья и одежды.
Пример рюкзака для класса
Содержимое рюкзака яркого цвета (красный, оранжевый) для класса/группы:
- несколько чистых листов бумаги;
- ручка, карандаш;
- блокнот с твердым переплетом;
- фонарик и дополнительные батарейки;
- аптечка;
- маленькое радио на батарейках;
- свисток;
- вода, стаканчики;
- термоодеяло;
- несколько упаковок больших мусорных пакетов;
- 2 - 3 маркеры;
- несколько виниловых перчаток;
- веревка;
- маски для всех детей;
- скотч и ножницы;
- ведро (желательно складное, вместо туалета);
- туалетная бумага или рулон бумажных полотенец;
- влажные салфетки;
- раскладная клеенка для обеспечения приватности во время посещения самодельного туалета;
- энергетические батончики для всех детей класса/группы.
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