Образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев опубликовал список вещей, которые нужно собрать в эвакуационные рюкзаки для школьников. Об этом сообщает Служба образовательного омбудсмена.

В некоторых странах в школах обязательным является наличие эвакуационного рюкзака в каждом классе, который в случае опасности учитель/воспитатель берет с собой. Обеспечить ученика эвакуационным рюкзаком должны родители.

Важно знать, что эвакуационные рюкзаки должны быть заблаговременно подготовлены, висеть на видном месте, не быть тяжелыми и цвет рюкзака должен быть ярким.

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Отмечается, что каждый ученик должен иметь при себе:

  • бутылку воды;
  • батончики;
  • записку от родителей, в которой указана фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, адрес проживания, контакты родителей, семейное фото (по желанию);
  • комплект сменного белья и одежды.

Пример рюкзака для класса

Содержимое рюкзака яркого цвета (красный, оранжевый) для класса/группы:

  • несколько чистых листов бумаги;
  • ручка, карандаш;
  • блокнот с твердым переплетом;
  • фонарик и дополнительные батарейки;
  • аптечка;
  • маленькое радио на батарейках;
  • свисток;
  • вода, стаканчики;
  • термоодеяло;
  • несколько упаковок больших мусорных пакетов;
  • 2 - 3 маркеры;
  • несколько виниловых перчаток;
  • веревка;
  • маски для всех детей;
  • скотч и ножницы;
  • ведро (желательно складное, вместо туалета);
  • туалетная бумага или рулон бумажных полотенец;
  • влажные салфетки;
  • раскладная клеенка для обеспечения приватности во время посещения самодельного туалета;
  • энергетические батончики для всех детей класса/группы.

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