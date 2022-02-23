Во время опасности и военного нападения детей нужно быстро эвакуировать в безопасное место, у каждого ребенка должен имется специальный рюкзак.

Образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев опубликовал список вещей, которые нужно собрать в эвакуационные рюкзаки для школьников. Об этом сообщает Служба образовательного омбудсмена.

В некоторых странах в школах обязательным является наличие эвакуационного рюкзака в каждом классе, который в случае опасности учитель/воспитатель берет с собой. Обеспечить ученика эвакуационным рюкзаком должны родители.

Важно знать, что эвакуационные рюкзаки должны быть заблаговременно подготовлены, висеть на видном месте, не быть тяжелыми и цвет рюкзака должен быть ярким.

Отмечается, что каждый ученик должен иметь при себе:

бутылку воды;

батончики;

записку от родителей, в которой указана фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, адрес проживания, контакты родителей, семейное фото (по желанию);

комплект сменного белья и одежды.

Пример рюкзака для класса

Содержимое рюкзака яркого цвета (красный, оранжевый) для класса/группы:

несколько чистых листов бумаги;

ручка, карандаш;

блокнот с твердым переплетом;

фонарик и дополнительные батарейки;

аптечка;

маленькое радио на батарейках;

свисток;

вода, стаканчики;

термоодеяло;

несколько упаковок больших мусорных пакетов;

2 - 3 маркеры;

несколько виниловых перчаток;

веревка;

маски для всех детей;

скотч и ножницы;

ведро (желательно складное, вместо туалета);

туалетная бумага или рулон бумажных полотенец;

влажные салфетки;

раскладная клеенка для обеспечения приватности во время посещения самодельного туалета;

энергетические батончики для всех детей класса/группы.

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