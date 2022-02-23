По какой причине в Украине продолжает расти спрос на доллары США

Обменный курс гривны на внутреннем валютном рынке нашей страны, только в течение нескольких дней этой недели, угодил под усиленное давление, по причине существования, как минимум, одного серьезного фактора - нарастающей военной угрозы со стороны Российской Федерации. О том, почему американская валюта пока подорожала на 2,5 процента, до более 29 гривен за единицу, на своей странице в соцсети Facebook, пишет главы совета НБУ, Богдан Данилишин .

По словам Данилишина, "прыжку" доллара США относительно национальной валюты, "поспособствовало" 2-кратное увеличение чистого спроса на данную иностранную валюту со стороны клиентов финансовых учреждений.

Также, еще одна причина - подобный повышенный спрос лишь частично удовлетворялся "вливаниями" банка-регулятора, который реализовывал свои запасы иностранной валюты, с чистым объемом, только за прошедшую неделю, в 453 миллиона долларов США.

Впрочем, и без вышеописанных малоприятных тенденций, с начала 2022-го года, Национальным банком Украины было продано 1,4 миллиарда долларов США.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, какой курс доллара США зафиксировал НБУ на утро 23-го февраля.

Также ранее мы информировали о том, что жители Харькова массово скупают иностранную валюту.

А до этого наш портал сообщали о том, как будут работать банки Украины после введения чрезвычайного положения.