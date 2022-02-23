Секретарь СНБО Алексей Данилов 23 февраля обратился к Верховной Раде, чтобы ввести по всей стране режим чрезвычайного положения, сообщает Politeka.net. Примечательно, что в Луганской и Донецкой областях уже давно действует особый режим.

Данный вопрос рассмотрят депутаты 23 февраля, и окончательное решение будет принято примерно в 17.00-18.00.

На сайте НБУ сообщили, что в случае введения чрезвычайного положения банковская система будет работать в обычном режиме. Это касается всех платежных систем, доступа к средствам и работы банков.

У НБУ достаточно резервов для подкрепления банков наличными.

Глава правления НБУ Кирилл Шевченко в интервью Reuters сообщил, что Нацбанк не будет вводить никаких административных ограничений по обращению гривны и ее обменному курсу. По его мнению, любые ограничения наоборот вызовут ажиотаж. 28 млрд долл. - составляют международные валютные резервы, позволяющие банку делать интервенции для сглаживания колебаний на рынке.

Нацбанк продолжает реализовывать политику плавающего курса. Шевченко отметил, что с начала 2022 года курс национальной валюты снизился на 6% из-за оттока 600 млн долл. иностранного капитала за счет вывода денег из ОВГЗ и увеличения спроса на валюту импортерами энергоносителей.

Напомним, курс доллара изменился после признания Путиным "ЛДНР"