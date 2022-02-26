В Госспецсвязи рассказали, как будет функционировать работа мобильных операторов.

Как пишет Politeka.net, пресс-служба Госспецсвязи сообщила сегодня, 26 февраля, что связь и мобильный интернет никто не будет отключать. Как известно, при объявлении военного положения в стране могут отключить связь и доступ к интернету, однако этого делать не планируют.

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины как администратор связи Украины уверяет, что информация, которая распространяется фейковыми телеграмм-каналами и пророссийскими СМИ не соответствует действительности.

«Сети мобильных операторов работают стабильно, возможные перебои связаны с перегрузкой этих сетей. В районах, где происходят боевые действия, могут быть повреждения, в таком случае сети будут восстанавливаться при первой возможности после завершения боевых действий» - сказано в сообщении.

Пока что информации о существенных повреждениях, которые делают невозможным работу сетей, нет.

Также с 24 февраля управление сетями осуществляется в оперативно-чрезвычайном режиме управления.

Ранее мы писали, интернет-мошенники использовали фишинг-ресурсы для обмана украинцев. Они маскировали вебсайты под сервисы пополнения мобильных счетов. Ущерб составил около пяти миллионов гривен.

В преступлениях участвовали пятеро фигурантов. Организатор мошеннической схемы создал и администрировал 40 фишинговых сайтов, выманивая у пользователей их банковские данные, которые в последствии использовались для кражи средств с карточек.

Напомним, что аферисты выманили у пенсионеров в Харькове около 1,5 миллионов: детали схемы

А еще Politeka писала, в Днепре мошенники начали использовать детей: горожанам следует быть на чеку

Также Politeka сообщала, кража средств с карты ПриватБанка, какие платежи нельзя будет обжаловать: "Делала покупку на сайте"