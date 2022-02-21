Клиенты ПриватБанка все чаще становятся жертвами мошенников - что советуют в этом случае в самом банке и в каком случае ничего уже нельзя сделать.

Новая жалоба на работу ПриватБанка появилась на сайте Минфина в соответствующем разделе. По словам женщины, она стала жертвой мошенников, а в ПриватБанке ей намекнули, что "это ее проблемы".

Клиентка рассказала, что делала покупку на сайте и при подтверждении перевода на 1000 гривен вдруг "на телефон пошла непрерывная череда звонков". Оказывается, в это время с ее карты вовсю списывались деньги.

"17 переводов по 2700 грн. в течении 15 минут. Карту заблокировала, оператор сказала: обратитесь в отделение, там все восстановят, кроме первого платежа. Написала через час заявление в отделении банка, через два — в полицию. А на следующий день на ссылке нашла ответ: вы сами подтвердили операцию с помощью 3D какого-то кода??? А остальные 16 платежей - они автоматически подтвердили без моего ведома. Вообще денег нет, помощи и защиты Привата тоже нет", - пожаловалась женщина.

В ПриватБанке разъяснили ситуацию. В официальном ответе банка говорится, что платежи с карты украинки были произведены в интернете с подтверждением одноразовым кодом (3-D Secure).

"Согласно правилам международной платежной системы такие платежи не могут быть обжалованы, как мошеннические, ведь кроме ввода данных карты, известные только владельцу карты, также операции были подтверждены вводом кода из смс, которое отправлялось на финансовый номер клиента, доступ к которому должен быть только у самого клиента", - сообщили в банке.

И при этом уточнили, чтобы не попасть на крючок мошенников следует руководствоваться простыми правилами:

никогда не записывайте ПИН-код на пластиковой карте;

никогда не предоставляйте информацию о своих картах третьим лицам, даже если они обращаются к вам якобы от имени банка;

не загружайте файлы из подозрительных веб-ресурсов и других неизвестных источников;

используйте эффективные средства антивирусной защиты на всех устройствах и своевременно обновляйте их.

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