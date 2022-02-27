24 февраля Россия вторглась на территорию Украины, вся страна сплотилась против общего врага, пишет Politeka.net. Украинцев призывают вступать в ряды сопротивления. Генштаб ВСУ опубликовал порядок действий для движения в Фейсбук.
Нужно соблюдать несколько простых правил в общей борьбе с врагом.
"Сориентируйтесь на основной задаче, а именно:
уничтожении/выведении из строя системы управления противника и работы его тыла.
Есть у вас оружие и патроны или нет используйте все возможные методы и способы борьбы:
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🔻демонтируйте или тщательно зарисуйте дорожные знаки, названия населенных пунктов, чтобы запутать врага;
🔻делайте лесные завалы для предотвращения продвижения врага;
🔻будьте креативными, используйте другие инженерные сооружения и уловки;
🔻активно используйте самодельные зажигательные средства
🔻разрушайте ключевые узлы транспортной инфраструктуры
🔻повышайте активность в ночное время и сумерки.
Пусть враг пожалеет, что сунулся на нашу землю, в результате попал в ад❗️", - говорится в сообщении.