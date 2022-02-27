Генеральный штаб ВСУ озвучил порядок действий для движения сопротивления - какие есть способы борьбы с врагом, читайте далее.

24 февраля Россия вторглась на территорию Украины, вся страна сплотилась против общего врага, пишет Politeka.net. Украинцев призывают вступать в ряды сопротивления. Генштаб ВСУ опубликовал порядок действий для движения в Фейсбук.

Нужно соблюдать несколько простых правил в общей борьбе с врагом.

"Сориентируйтесь на основной задаче, а именно:

уничтожении/выведении из строя системы управления противника и работы его тыла.

Есть у вас оружие и патроны или нет используйте все возможные методы и способы борьбы:

🔻демонтируйте или тщательно зарисуйте дорожные знаки, названия населенных пунктов, чтобы запутать врага;

🔻делайте лесные завалы для предотвращения продвижения врага;

🔻будьте креативными, используйте другие инженерные сооружения и уловки;

🔻активно используйте самодельные зажигательные средства

🔻разрушайте ключевые узлы транспортной инфраструктуры

🔻повышайте активность в ночное время и сумерки.

Пусть враг пожалеет, что сунулся на нашу землю, в результате попал в ад❗️", - говорится в сообщении.