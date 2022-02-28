Украина и весь украинский народ перешли в режим «Все для фронта – все для победы».

Как пишет Politeka.net, об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время брифинга. По его словам, украинский бизнес бесплатно предоставляет для украинской армии бензин, продукты, технику.

«Мужество наших военных вдохновляет каждого украинца делать свой посильный вклад в победу. Люди готовят еду для бойцов, плетут маскировочные сетки, организовывают блок-посты. Правительство тоже продолжает работать», - отметил премьер-министр.

По его словам, на внеочередном заседании Кабмина были приняты следующие решения:

во время действия военного положения всем военнослужащим выплачивается дополнительная денежная помощь в размере 30 тыс. гривен ежемесячно,

военнослужащие, которые принимают участие в боевых действиях или обеспечивают осуществление мероприятий по национальной безопасности и обороне будут получать по 100 тыс. грн ежемесячно.

Кроме этого, семьям погибших военнослужащих будет выплачена единовременная денежная помощь в размере 15 млн грн.

Эти решения, по словам Шмыгаля, действуют с 24 февраля.

Напомним, что переговоры Украины и России завершились: о чем договорились стороны.