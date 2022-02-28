Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сделал заявление по итогу переговоров с представителями России в районе украино-белорусской границы.

«Украинская и российская делегации провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых было обсуждение вопросов прекращение огня на территории Украины и боевых действий. Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. Ради того, чтобы эти решения получили уже какие-то возможности имплементации, стороны уезжают для консультации в столицы свои»,- сказал советник главы Офиса президента Украины.

В ближайшее время должен состояться второй раунд переговоров, на которых эти темы получат дальнейшую практику развития.

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