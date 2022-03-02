В Украину уже поступила новая партия БПЛА "Байрактар"
О том, что наша страна получила эти новые боевые беспилотники, и даже успела поставить их на боевые дежурства, на своей странице в соцсети Facebook пишет глава Минобороны Украины,
По словам Резникова, в Украину поступает все больше разнообразной помощи, которую направляет немалое количество стран.
На данный момент к подобному процессу присоединяются даже те государства, которые ранее считали это абсолютно невозможным.
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В частности, в Украину не только доставлены, но и стали на боевые дежурства новые "Байрактары". Кроме того, ожидается поставка еще одной партии "Стингеров" и "Джавелинов".
Таким образом, Европа продолжает своеобразное превращение в украинский тыл, и поставляет критически необходимое для обороны страны.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что Ахметов пообещал обеспечить электроэнергией больницы, армию и хлебозаводы в нескольких регионах.
Также ранее мы информировали о том, что Россия утратила контроль над своими спутниками-шпионами.
А до этого наш портал сообщали о том, что оккупанты продолжают нести огромные потери.