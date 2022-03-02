Больше никакой информации от спутников шпионов, и только благодаря хакерам.

Группа хакеров полностью отключила Центр управления "Роскосмоса"

О том, что благодаря хакерам из "Anonymous", Российская Федерация больше не сможет управлять своими спутниками-шпионами, пишет портал " Скептик ".

В частности, группа хакеров "NB65", действующая совместно с "Anonymous", смогла справиться с системой безопасности, и проникла в систему управления спутниками "Роскосмоса", отключив Центр управления этой корпорации.

Таким образом, Россия потеряла полный контроль над своими спутниками-шпионами, - утверждают в сообщении организации в Twitter.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что под Харьковом, бойцы ВСУ захватили 6 новейших российских танков и топливный заправщик.

Также ранее мы информировали о том, что кое-где, вооруженны силы россиян уже оттеснили к границам Украины.

А до этого наш портал сообщали о том, что силы оккупантов несут потери на всех направлениях наступления.