Он попросил российских военных не брать на себя ответственность за катастрофу - если Владимир Путин отдаст приказ, не выполнять его.

Российский писатель, ученый и общественный деятель Борис Акунин обратился к военным РФ с просьбой не выполнять приказ Владимира Путина о переводе сил сдерживания в особый режим боевого дежурства и готовности ядерного оружия.

По словам Акунина, данным приказом Путин поставил планету на грань мировой войны. Призыв он написал на своей странице в Facebook.

Он попросил российских военных не брать на себя ответственность за катастрофу: если Владимир Путин отдаст приказ, не выполнять его.

"Всем пора просыпаться. Один ненормальный может уничтожить жизнь на земле", - обратился к военным Акунин.

Кроме того, писатель подчеркнул, что у Путина возникла в голове иллюзорная картинка - что его ждут в Украине и будут встречать с почестями армию "освободителей". Акунин уверен, что окружение диктатора не показывает ему правды.

"Обрываются жизни, ломаются судьбы, под откос катится государство Российская Федерация, которое так красиво зарождалось. Особенно больно смотреть на триколор. Я помню, когда он вызывал совсем другие чувства. Сегодня - только содрогание", - подытожил писатель.

Напомним, российские актеры из "Дизель шоу" отреагировали на атаку армии РФ.

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