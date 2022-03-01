Відомий американський актор Роберт Де Ніро виступив у Кембриджському університеті перед студентами і також висловився про війну, повідомляє BBC News.
Актор звернувся до аудиторії із закликом не мовчати про військове вторгнення Росії на територію мирної держави, яка ніколи і нікого не чіпала.
"Якщо у вас є голос і ви бачите, що відбувається, ви маєте повне право щось сказати про це. Ви повинні. Не мовчіть. Ви повинні. Ви бачите, що зараз відбувається в Україні, ви повинні встати і сказати: "Так не можна, це неправильно". Це так просто. Справа навіть не в демократії, а в правильності і неправильності — в правді. Ми повинні, щось зробити", - сказав Де Ніро.
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Також актор зазначив, що не знає, чи спрацюють санкції, введені проти Росії. За його словами, найжахливіше, що існує ядерна зброя, якою погрожують і, яка нікого не залишить поруч.
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