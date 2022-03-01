Вторгнення Росії в Україну вразило весь цивілізований світ. Все більше знаменитостей і діячів стають на бік України і засуджують РФ за вторгнення.

Відомий американський актор Роберт Де Ніро виступив у Кембриджському університеті перед студентами і також висловився про війну, повідомляє BBC News.

Актор звернувся до аудиторії із закликом не мовчати про військове вторгнення Росії на територію мирної держави, яка ніколи і нікого не чіпала.

"Якщо у вас є голос і ви бачите, що відбувається, ви маєте повне право щось сказати про це. Ви повинні. Не мовчіть. Ви повинні. Ви бачите, що зараз відбувається в Україні, ви повинні встати і сказати: "Так не можна, це неправильно". Це так просто. Справа навіть не в демократії, а в правильності і неправильності — в правді. Ми повинні, щось зробити", - сказав Де Ніро.

Також актор зазначив, що не знає, чи спрацюють санкції, введені проти Росії. За його словами, найжахливіше, що існує ядерна зброя, якою погрожують і, яка нікого не залишить поруч.

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