В субботу, 5 марта, жители Херсона продолжают митинги против российской оккупации.
Тысячи жителей города собрались на центральной площади Свободы. Они вышли на улицу с флагами Украины, плакатами «Херсон – это Украина». Люди скандируют «Позор», «Путин – х***о», «Русский военный корабль, иди на***».
Местные сообщают, что люди постоянно подходят из всех микрорайонов Херсона. Сейчас заполонили почти всю площадь.
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Оккупанты стоят цепочкой вокруг здания Херсонской ОГА, чтобы не пустить активистов внутрь.
В начале митинга, на площади захватчики открывали предупредительную стрельбу в воздух, но люди не разошлись, а отправились по городу.
Позже в Сети появилось видео, как митингующие на "отжатом" у оккупантов БТРе под украинским флагом отправились по центральному проспекту.
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