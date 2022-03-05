Даже автоматные очереди оккупантов не остановили патриотов Херсона.

В субботу, 5 марта, жители Херсона продолжают митинги против российской оккупации.

Тысячи жителей города собрались на центральной площади Свободы. Они вышли на улицу с флагами Украины, плакатами «Херсон – это Украина». Люди скандируют «Позор», «Путин – х***о», «Русский военный корабль, иди на***».

Тисячі людей вийшли до окупантів, котрі зайняли ХОДА. Ніхто не боїться, всі консолідовані та підтримують один одного! Розповідайте усім, хто мешкає в Росії про український #Херсон Ніяка пропаганда рашистів не пройде! Херсонці це доказують зараз! pic.twitter.com/UskVBpEyC8 — ХерсON (@Khers_ON) March 5, 2022

Местные сообщают, что люди постоянно подходят из всех микрорайонов Херсона. Сейчас заполонили почти всю площадь.

Оккупанты стоят цепочкой вокруг здания Херсонской ОГА, чтобы не пустить активистов внутрь.

В начале митинга, на площади захватчики открывали предупредительную стрельбу в воздух, но люди не разошлись, а отправились по городу.

І жоден постріл ворога в повітря не злякає справжніх українців, які мужньо відстоюють рідну землю! 🇺🇦



На відео Херсон зараз. Переляканий окупант від безвиході гатить в повітря автоматною чергою.



Херсонців це не спиняє!

Українці - найсміливіший і найвідважніший народ у світі💪🏼 pic.twitter.com/gjO0c1xWPb — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 5, 2022

Позже в Сети появилось видео, как митингующие на "отжатом" у оккупантов БТРе под украинским флагом отправились по центральному проспекту.

#Херсон Російські військові залишили центр міста, наші забрали бтр! Боротьба триває! pic.twitter.com/zIccRRwrwp — ХерсON (@Khers_ON) March 5, 2022

Напомним, белорусский десантник перешел на сторону Украины и сдал важную информацию: "Не хочет воевать с нами"

Как сообщала Politeka, российских оккупантов загнали в болота под Киевом: "Уже догоняет наша артиллерия и авиация"

Также Politeka писала, что подразделения оккупантов не выдержали отпора ВСУ, новые данные: «Бегут, оставляя вооружение и технику»