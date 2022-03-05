Начальник Департаменту патрульної поліції Нацполіції України Євгеній Жуков розповів про білоруського десантника, який перейшов на бік України. Про це Жуков написав на соїй сторінці в Facebook.

«На Шацькому напрямку затримано десантника з Білорусі. Затримали люди, викликали прикордонники.... Каже що перейшов на бік України бо не хоче воювати з нами... Розказує про позиції, про кількість військ на кордоні... Фото пізніше) коли відпиздять та нагодують) ВДВ Білорусів норм навалює) хороший бліцкриг😄 по білоруськи», - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, останні місяці Росія та Білорусь проводили масштабні навчання біля України в Білорусі. В Мережі публікували немало фото та відео пересування російської військової техніки в сторону України поблизу кордону.

Олександр Лукашенко раніше визнав, що з території Білорусі запустили ракети по території України. Він назвав ці запуски "вимушеним кроком".

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