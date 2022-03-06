Противник пытается не потерять наступательного потенциала но, в сложившейся обстановке, имеет большие потери в вооружении, технике и личном составе.

Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook сообщил новые данные по российскому вторжению по состоянию на 06.00 6 марта.

Начато одиннадцатую сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Вооруженными Силами и подразделениями Сил безопасности и обороны Украины ведутся ожесточенные бои по удержанию определенных рубежей.

Противник, понеся потери предпринимает постоянные попытки по уклонению от прямого огневого контакта с нашими войсками.

Группировка сил обороны ведет оборонительную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон с целью отражения наступления ударных группировок вооруженных сил оккупантов, нанесения ему максимальных потерь, недопущение вторжения их в глубину, содержание районов территории государства и создание благоприятных условий для их разгрома и восстановления контроля над утраченными территориями, осуществляет отражение ударов средств воздушного нападения противника.

Группировка объединенных сил проводит военную операцию в восточной части Донецкого операционного района. Основные усилия сосредоточены на обороне города Мариуполя и нанесении огневого поражения превосходящим силам противника.

Другие группировки проводят оборонительную операцию и ведут оборонительные бои на Слобожанском и в восточной части Таврического направлений.

В частности, подразделения ДШВ ВС Украины остановили колонны противника, пытавшиеся выдвинуться в сторону Днепропетровщины со стороны Балаклеи.

На Северщине проводится операция по обороне г. Чернигова.

На Волынском направлении осуществляются мероприятия по подготовке всей полосы обороны в определенной операционной зоне вдоль государственной границы Украины.

На приморском направлении – осуществляется оборона пунктов базирования, морских портов на Черном море. Так в Николаевской области был спланирован и реализован захват значительного количества бронированной и автомобильной техники противника.

На других направлениях части и подразделения ВС Украины проводят стабилизирующую операцию и выполняют задачи территориальной обороны с целью недопущения наступательных действий и деятельности диверсионно-разведывательных групп противника.

Группировка Воздушных Сил ВС Украины сосредоточила усилия для отражения ракетно-авиационных ударов противника, противовоздушном прикрытии важных (критических) объектов Украины и группировок войск.

В целом, по состоянию на это время, потери авиационной техники российских оккупационных войск составляют 88 самолетов и вертолетов.

Некоторых вражеских летчиков, которые катапультировались и выжили, нашли украинские воины. Им оказана медицинская помощь и они уже дают показания о преступлениях путинского режима против человечности.

Противник пытается не потерять наступательного потенциала но, в сложившейся обстановке, имеет большие потери в вооружении, технике и личном составе. За счет сопротивления всего украинского народа противника деморализованы. Резервы российских оккупантов, поступающие на доукомплектование подразделений имеют крайне низкое морально-психологическое состояние, из-за осведомленности о реальном положении дел.