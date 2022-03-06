Под Николаевом украинские силовики разгромили батальонно-тактическую группу оккупантов, большинство личного состава которой составляли бывшие украинские военные, которые в 2014 году изменили нашу страну и перешли на сторону РФ в Крыму. Об этом сообщила пресслужба СБУ.

Похоже, что день расплаты настал.

В СБУ отметили, что ранее уже определила каждого предателя поименно, но вопрос их наказания откладывалось в связи со скрытностью последних на временно оккупированной территории.

У уничтоженной вражеской группы также захвачена таблица позывных российских военнослужащих, их номера телефонов, а также документы внутреннего пользования.

Отметим, по данным Генштаба ВСУ по состоянию на 12:00 6 марта, общие боевые потери противника с начала операции: личного состава – более 11000 человек, танков – до 285; ББМ – до 985, артиллерийских систем – 109, РСЗО – 50, ППО – 21; самолет – 44, вертолетов – 48, БпЛА – 4, кораблей/катеров – 2, АТТ – 447.

Напомним, ВСУ остановили колонны вражеской техники на новом направлении: "пытались выдвинуться в сторону...."

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