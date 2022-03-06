Украинский актер, который пошел в тероборону, погиб во время обстрелов под Киевом.

Как пишет Politeka.net, украинцы 11-й день держат оборону от российских оккупантов. Владимир Путин еще 24 февраля отдал приказ войскам России начать наступление на Украины. Сегодня, шестого марта, стало известно, что умер известный украинский актер Паша Ли. Об этом сообщил "Музвар" на страничке в Инстаграм.

"Украинский актер и участник талант-шоу Паша Ли погиб под обстрелами в Ирпене...

Паша Ли известен по ролям в фильмах "Штольня", "Тени незабываемых предков", "Встреча одноклассников" и других, был популярным актером дубляжа.

Многие знают Пашу также как участника "Фабрики Звезд-3" и "Х-фактора". Известно, что накануне Паша ушел в местную терроборону.

Последний его пост: "За последние 48 часов есть возможность сесть и фотографию бросить о том, как нас бомбят, а мы улыбаемся, потому что справимся и все будет УКРАИНА. МЫ РАБОТАЕМ!!!"

Вечная память герою!", - написано было под фото.



