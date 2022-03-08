Российские оккупанты начали атаку в направлении гуманитарного коридора, по которому жители Мариуполя должны были покидать город.

Об этом срочно сообщили на странице Министерства обороны Украины в Фейсбук. Ситуация в Мариуполе в последние дни была особенно тяжелой: город окружен оккупационными войсками, а в результате боевых действий его жители остались без света, газа, воды и мобильной связи.

Украинская сторона уже несколько раз пыталась организовать эвакуацию жителей города через «зеленые коридоры», однако эти попытки срывались противником.

Очередная попытка вывезти мариупольцев автобусами в направлении Запорожья, а также доставить в город гуманитарный груз, состоялась 8 марта. Однако, российские военные снова не стали соблюдать режим тишины, о котором договорились накануне.

«Для эвакуации мирных жителей Мариуполя по единому маршруту, защитниками города был принят ряд мер: расчищены дороги от мин, сняты инженерные заграждения и т.д. Тем не менее, к*фиры не выпустили детей, женщин, пожилых людей из города. Враг начал атаку именно в направлении гуманитарного коридора. Такие действия русских извергов являются ничем иным, как геноцидом народа Украины», - говорится в сообщении Минобороны.

Ситуацию вокруг города в своем новом заявлении прокомментировал и президент Украины Владимир Зеленский.

«Мариуполь…Его окружили, заблокировали, специально истощают, специально пытают. Оккупанты сознательно отключают связь, сознательно блокируют подвоз пищи, поставки воды, отключают электричество… В Мариуполе впервые за десятки лет, пожалуй, впервые со времен вторжения нацистов, от обезвоживания умер ребенок», - рассказал президент.

Пока неизвестно, удастся ли сегодня начать эвакуацию людей из города.

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