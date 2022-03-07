За последние 24 часа, войска страны-агрессора так и не продвинулись вглубь украинской территории

О том, что российские оккупанты, с воскресенья, 6-го марта, по понедельник, 7-е марта, не смогли переместиться ни на одном участке фронта, ссылаясь на слова советника главы Офиса Президента, Алексея Арестовича , прозвучавшие на ежедневном брифинге, пишет "Politeka".

В ночь на этот понедельник, противником были нанесены ракетные и авиационные удары по Киеву, Житомиру, Харькову, Чернигову, Мариуполю и нескольким населенным пунктам в Сумской области. Но и ВСУ наносят ответные удары, одновременно контратакуя на отдельных участках.

В частности, ВСУ освободили город Чугуев в Харьковской области, рядом с которым расположен важный военный аэродром.

Также, на данный момент, резко возросла интенсивность информационных и психологических операций РФ, и это только указывает - российским оккупантам "плохо даются упражнения на земле и в воздухе", потому не стоит реагировать на подобные спецоперации.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам в Херсонской области.

Также ранее мы информировали о том, что под Киевом в бою с агрессорами погиб бывший депутат от "Свободы".

А до этого наш портал сообщали о том, что на самом деле означает "Z" на военной технике РФ.