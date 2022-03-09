Популярный писатель из РФ Борис Акунин сравнил Россию с островом, на котором свирепствует эпидемия, поражающая мозг и зрение граждан. Об этом он написал в его посте в Телеграмм-канале.
"Россия стремительно превращается в остров... На острове свирепствует эпидемия. Она поражает мозг, и у заболевших нарушается зрение. Белое видится им черным, черное – белым, а на лбу у них образуется сыпь в виде буквы Z", - написал Акунин.
Он добавил, что за инакомыслие выслеживают в этой стране, эти люди в еще большей опасности, что делать – пока непонятно. Но лечить первых и спасать вторых необходимо.
Напомним, Акунин призвал солдат не выполнять приказ Путина.
Как сообщала Politeka, Акунин назвал главный позор России.
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Также Politeka писала, Акунин заявил, что Крым вернется в Украину лишь в одном случае.