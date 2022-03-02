Він попросив російських військових не брати на себе відповідальність за катастрофу - якщо Володимир Путін віддасть наказ, не виконувати його.

Російський письменник, вчений і громадський діяч Борис Акунін звернувся до військових РФ з проханням не виконувати наказ Володимира Путіна про переведення сил стримування в особливий режим бойового чергування та готовність ядерної зброї.

За словами Акуніна, даним наказом Путін поставив планету на межу світової війни. Заклик він написав на своїй сторінці в Facebook.

Він попросив російських військових не брати на себе відповідальність за катастрофу: якщо Володимир Путін віддасть наказ, не виконувати його.

"Всім пора прокидатися. Один ненормальний може знищити життя на землі", - звернувся до військових Акунін.

Крім того, письменник підкреслив, що у Путіна виникла в голові ілюзорна картинка - що його чекають в Україні і зустрічатимуть з почестями армію "визволителів". Акунін впевнений, що оточення диктатора не показує йому правди.

"Обриваються життя, ламаються долі, під укіс котиться держава Російська Федерація, яка так красиво зароджувалася. Особливо боляче дивитися на триколор. Я пам'ятаю, коли він викликав зовсім інші почуття. Сьогодні - тільки здригання", - підсумував письменник.

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