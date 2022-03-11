На 10 самолетов противника меньше, и 1 из них сбит "Стингером".

Самолет оккупантов, после попадания, не смог долететь до места дислокации и свалился на территории России

О том, что ВСУ, за минувшие 24 часа, на пятницу, 11-е марта, сбили 10 российских самолетов, а летчик одного истребителя-бомбардировщика, хоть и захотел благополучно вернуться в родное "Отечество", отбомбившись, увы, не смог этого сделать, на своей странице в соцсети Facebook, информируют Сухопутные войска ВС Украины .

В соответствии с информацией, полученной от зенитных ракетных войск Воздушных Сил, поражены 4 воздушные цели - по предварительным данным, это 3 штурмовика Су-25 оккупантов и Су-34, который после попадания так и не долетел до родного аэродрома и упал где-то посреди РФ.

Также, наша авиация уничтожила еще 4 воздушные цели, а подразделения Сухопутных войск подтвердили фотоматериалами, что на разных направлениях смогли подбить 2 штурмовика оккупантов, тоже Су-25, и один из них - с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса "Стингер".

Таким образом, 10 самолетов российских фашистов, уже не смогут бомбить мирные города украинцев.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что момент воздушной атаки оккупантов на Днепр попал на видео.

Также ранее мы информировали о том, что спутники показали масштаб разрушений под Киевом.

А до этого наш портал сообщали о том, что под Киевом стоят "кадыровцы", которые открывают огонь по солдатам РФ, чтобы те не сбежали.