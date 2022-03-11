Член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороны Федор Вениславский заявил в эфире телемарафона, что под Киевом стоят так называемые заградотряды кадыровцев, которые открывают огонь по солдатам из РФ, чтобы не дать тем отступить. Такими же методами в свое время пользовался Сталин.
"На киевском направлении: Киевское море, Ирпень, Гостомель, Буча – стоят специальные отряды кадыровцев, которые пытаются сдерживать огнем тех российских военных, которые избегают столкновений с ВСУ", – сказал Вениславский.
Напомним, оккупанты деморализованы, в армию РФ уже готовы брать всех подряд.
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