Скоро украинские военные продемонстрируют совсем другую войну, от которой оккупанты будут шокированы.

Член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороны Федор Вениславский заявил в эфире телемарафона, что под Киевом стоят так называемые заградотряды кадыровцев, которые открывают огонь по солдатам из РФ, чтобы не дать тем отступить. Такими же методами в свое время пользовался Сталин.

"На киевском направлении: Киевское море, Ирпень, Гостомель, Буча – стоят специальные отряды кадыровцев, которые пытаются сдерживать огнем тех российских военных, которые избегают столкновений с ВСУ", – сказал Вениславский.

Напомним, оккупанты деморализованы, в армию РФ уже готовы брать всех подряд.

Как сообщала Politeka, Арестович объяснил, зачем оккупанты хотят уничтожить Мариуполь.

Также Politeka писала, оккупанты снизили темп наступления и все чаще спасаются бегством.