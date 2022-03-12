На сегодняшнее утро можно сказать, что на крупнейших направлениях противник истощил свои атакующие группировки .

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович сообщил о новых победах ВСУ в борьбе с российскими захватчиками. Об этом он сказал в ходе брифинга 12 марта, передает Politeka.net.

"Есть приятные новости. На сегодняшнее утро можно сказать, что на крупнейших направлениях противник истощил свои атакующие группировки и становится в оборону. Это касается Киевского направления, Черниговского, Сумского, Харьковского, южного направления, где отдельные силы противника пытаются продвигаться, но погибают под нашими ударами", - сказал советник председателя ОП.

Вместе с тем» самой болезненной точкой " на сегодня Арестович назвал зону ООС.

По данным украинского командования, более 90 батальонных тактических групп противник применил в Украине с 24 февраля. При этом уже более 30 из них уже уничтожены, или выведены из строя. «То есть мы перемололи треть войска противника», - отметил Арестович.

"Сейчас противник пытается соскребать резервы где-то там с миротворцев на Кавказе, с «ЛНР», с «ДНР» так называемых, проводя частичную мобилизацию. Он пытается создать группировку 10-15, до 20 тысяч человек и за пару недель бросить их снова на фронт, пытаясь переломить ситуацию. Но мы понимаем, если мы перемололи здесь элитные подразделения, то эта «смазка для штыка» вообще небоеспособна", - заявил советник главы ОП.

Арестович также отметил, что по данным разведки, в российском военно-политическом руководстве осталось только два человека, которые выступают за продолжение войны. Это Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Мы понимаем, что российское руководство и общество осознает последствия поражения на поле боя от украинской армии и сил сопротивления, и экономической катастрофы, которую обеспечил коллективный Запад и мир", - сказал Арестович.

"Стратегический перелом, о котором говорил президент вчера, наступил. Мы можем не бояться, мы можем быть полными надежды. Но стоит понимать, что стратегический перелом не означает еще конца войны", - отметил Арестович.

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