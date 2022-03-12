Нову інформацію щодо російського вторгнення станом на 06.00 12 березня повідомив Генеральний штаб ЗСУ на своїй сторінці в Facebok.
Розпочалась сімнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках.
Противник, в Поліському, Сіверському, Південнобузькому операційних районах, має великі втрати у живій силі та техніці, зупинений та намагається закріпитись на раніше захоплених рубежах.
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На Донецькому напрямку під час спроб просунутися вперед окупанти отримали гідну відсіч від Українських Захисників та були зупинені на окремих напрямах, на решті - ворог суттєво зменшив темпи просування.
Від початку бойових дій тридцять одна батальйонно-тактична група противника, що діяла на території України, втратила боєздатність.
За результатами бойових дій більшість підрозділів збройних сил російської федерації, що мали безпосередній вогневий контакт з підрозділами Збройних Сил України деморалізовано, морально-психологічний стан особового складу продовжує знижуватися, фіксуються випадки здачі в полон окремими групами. Протягом останніх трьох діб спостерігається рух малих груп дезертирів противника у напрямку державного кордону.
Ворог відчуває велику проблему з комплектування резерву.
Збройні Сили України у злагодженій взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони держави та силами національного спротиву стримують масований наступ окупаційних військ.
Віримо в Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!
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