Російські військові, які вторглися в Україну, зазнають таких втрат, яких вони ніколи ще не мали. Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони України бригадний генерал Кирило Буданов, передає прес-служба ГУР МО.

Керівник воєнної розвідки України підкреслив, що всі мрії окупантів про швидке захоплення України розбилися дуже швидко.

«Нам відомі майже всі їхні плани. Як тільки у великих кабінетах зароджуються якісь ідеї, ми одразу про них знаємо. Ще раз кажу, всі спроби захопити Україну військовим шляхом проваляться», – сказав начальник ГУР МО України.

Також Буданов повідомив про втрати боєздатності російськими військовими.

«18 батальйонно-тактичних груп повністю втратили свою боєздатність, ще 13 повністю знищені. 31 батальйонно-тактична група за два тижні фактично втратила боєздатність. Це страшні втрати, яких росіяни ніколи ще не мали», – зазначив бригадний генерал Кирило Буданов.

Зазначимо, за даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 12 березня орієнтовно склали особового складу -12 000 осіб, танків - 362 од, бойових броньованих машин - 1205 од, артилерійських систем - 135 од, РСЗВ - 62 од, засоби ППО - 33 од, літаків - 58 од, гелікоптерів - 83 од, автомобільної техніки - 585 од, кораблі /катери - 3 од, цистерн з ПММ - 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

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