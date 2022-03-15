Как пишет Politeka.net, в телеграмм-канале "Супер" российского журналиста Романа Супера распространяется информация о том, что с пропагандистских СМИ РФ массово увольняются журналисты.

Одно из причин, с чем связано такое решение – выступление редактора "Первого канала" Марины Овсянниковой с плакатом, в котором она призывала остановить войну и не верить пропаганде. Напомним, девушка якобы появилась с этим плакатом в прямом эфире выпуска новостей за спиной ведущей. А затем выпустила видеообращение, в котором объяснила свои действия. Однако, вскоре в соцсетях этот перформанс назвали постановкой.

Тем не менее, по данным телеграмм-канала "Супер", после этого события якобы всех сотрудников телеканала начали тщательно проверять. А многие и вовсе решили уйти с работы.

"Друзья с Первого канала сообщают, что после вчерашнего выступления Овсянниковой на канале страшный переполох. Всех сотрудников, пришедших на работу, тщательно досматривают", - говорится в одном из сообщений.

Также пишут, что с пропагандистских изданий начали уходить журналисты и редакторы.

Напомним, ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам под Харьковом, детали боя: "Пытались пойти штурмом".

Как сообщала Politeka, "Видят, сколько раненых привозят из Украины": в СНБО рассказали, готовы ли белорусы воевать.

Также Politeka писала, что "Происходит зачистка": бегство колонны оккупантов попало на видео.