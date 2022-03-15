Как пишет Politeka.net, украинцы уже 20-е сутки защищаются от наступления российских оккупационных войск. Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире для Радио НВ рассказал, готовы ли белорусы воевать на стороне оккупанта. Основные тезисы Данилова были опубликованы на страничке СНБО в Фейсбуке.

"Основные тезисы выступления Секретаря СНБО Украины А. Данилова в эфире Радио НВ:

– Заявление А. Лукашенко, что по его стране якобы ударили ракетой «Точка-У» с территории Украины, является полной чепухой. Мы цивилизованная нация, мы не убиваем детей и женщин, а защищаем свою землю.

- По имеющимся в нашем распоряжении данным, подавляющее большинство белорусских военных отказываются вступать в войну на стороне рашистов. Белорусы видят, что сегодня дух нашего войска, нашего общества – огромный. Кроме того, они видят, сколько трупов россиян и раненых привозят из Украины", - было написано в публикации.

Напомним, в СНБО назвали страны-члены НАТО, которым грозит вторжение

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