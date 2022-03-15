Как пишет Politeka.net, украинцы 20-е сутки защищаются от российских оккупантов. Владимир Путин отправил свою армию захватить Украину еще 24 февраля. Виталий Ким, глава Николаевской области, где одно из самых горячих направлений, рассказал, как сейчас обстоят дела.

"В Николаевской области продолжаются боевые действия, происходит зачистка сел.

После работы ВСУ по Чернобаивке, через Херсон, в сторону от Николаевской области идёт колона оккупантов. Они бегут.

Есть информация, что враг распространяет информацию, что по Херсону возможен массированный обстрел. Украинская армия не планирует и не будет обстреливать Херсон!

Возможно оккупанты об этом думают. Поэтому следите за их перемещениями.

Херсонцы, мы с вами! Разом до перемоги!", - написано было в публикации.

Также Ким опубликовал видео, на котором видно убегающую технику противника.

Напомним, под Мелитополем разгромили много техники оккупантов

А еще Politeka писала, что глава Николаевской ОГА Ким рассказал, какие глупости делают оккупанты

Также Politeka сообщала, на ком женат Виталий Ким - глава Николаевской ОГА, ставший народным любимцем



