Сегодня из Мариуполя гуманитарным коридором на частных авто выехало около 20 тысяч человек.

Как пишет Politeka.net, из 4 тысяч авто, отправившихся из города, 570 уже прибыли в Запорожье. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, остальные останутся на ночь в населенных пунктах Запорожской и Донецкой областей. Всем оказывается помощь. Всего гуманитарными коридорами сегодня удалось эвакуировать из заблокированных городов около 29 тысяч человек.

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