Как пишет Politeka.net, из 4 тысяч авто, отправившихся из города, 570 уже прибыли в Запорожье. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
По его словам, остальные останутся на ночь в населенных пунктах Запорожской и Донецкой областей. Всем оказывается помощь. Всего гуманитарными коридорами сегодня удалось эвакуировать из заблокированных городов около 29 тысяч человек.
Напомним, ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам под Харьковом, детали боя: "Пытались пойти штурмом".
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Также Politeka писала, что "Происходит зачистка": бегство колонны оккупантов попало на видео.