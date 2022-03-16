Еще одну гордость оккупантов "приземлили" наши воины на Николаевщине - появилось видео.

Украинские военные сбили вертолет российских оккупантов в Николаевской области. Об этом сообщила прессслужба Генерального штаба ВСУ и опубликовала соответствующие кадры.

«Еще одну гордость оккупантов из россии, вертолет Ка-52, "приземлили" наши воины на Николаевщине. Цена летательного аппарата составляет более 15 млн долларов США», - говорится в сообщении.

Отметим, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля по 16 марта ориентировочно составили: личного состава - около 13800 человек, танков ‒ 430 ед, боевых бронированных машин ‒ 1375 ед, артиллерийских систем– 190 ед, РСЗО - 70 ед, средства ПВО - 43 ед, самолет– 84 ед, вертолетов– 108 единиц, автомобильной техники - 819 од, корабли /катера - 3 ед, цистерн с ГСМ - 60, БПЛА оперативно-тактического уровня – 11, специальная техника - 10.

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