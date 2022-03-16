ЗСУ почали контратаку, в результаті якої, "утилізовано" багато російської військової техніки.

Фото знищеної на Київщині техніки окупантів показали Сухопутні війська ЗСУ на своїй сторінці в Facebook.

Зазначимо, у ніч на 16 березня під Києвом йшли напружені бої. ЗСУ почали контратаку, внаслідок якої, "утилізовано" досить багато російської військової техніки, включаючи й особовий склад окупантів.

На сторінці Сухопутніх військ ЗСУ з’явилися фото результатів роботи українських військових.

«Київщина. На парад російські окупанти не доїхали - трохи фарба облупилась», - йдеться в пості.

Зазначимо, за даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 16 березня орієнтовно склали: особового складу - близько 13800 осіб, танків ‒ 430 од, бойових броньованих машин ‒ 1375 од, артилерійських систем– 190 од, РСЗВ - 70 од, засоби ППО - 43 од, літаків– 84 од, гелікоптерів– 108 од, автомобільної техніки - 819 од, кораблі /катери - 3 од, цистерн з ПММ - 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11, спеціальна техніка - 10.

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