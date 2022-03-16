Російські військові завдали удару по автоколоні з біженцями, які прямували з Маріуполя до Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух та показав кадри результату обстрілу.

«Сьогодні, 16 березня близько 16 години в районі Степногірська важка артилерія ворожих сил здійснила обстріл автоколони мирних жителів, що рухались трасою в бік Запоріжжя», - йдеться в повідомленні.

На щастя загиблих немає. Наразі відомо про 5 поранених, з них одна дитина у важкому стані. Їй роблять складу операцію з дистанційним залученням спеціалістів клініки Охмадит.

Внаслідок обстрілу на полі вздовж траси розпочалася пожежа.

Зазначимо, Маріуполь зазнає нещадних бомбардувань та обстрілів ворога з перших днів війни. Станом на неділю, 13 березня, з початку вторгнення Росії в Україну на Маріуполь було скинуто близько 100 авіабомб, загинуло вже 2187 мирних жителів. Такі дані оприлюднила міська рада Маріуполя.

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