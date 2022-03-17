Вице-премьер Ирина Верещук рассказала о том, как работали гуманитарные коридоры в четверг, 17 марта.

Как пишет Politeka.net, в четверг, 17 марта, из 9 запланированных гуманитарных коридоров сработало 8. Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на своем ежедневном брифинге.

По словам вице-премьера, из облоги в Мариуполе удалось выехать людям на 800 частных автомобилях. Кроме того, некоторые люди выходят из города пешком, а затем их подвозят к местам, где их принимают.

"По состоянию на сейчас, в город Запорожье, сегодня, уже доехали более двух тысяч людей, но при этом поток не останавливается. Для всех тех, кто выбрался из Мариуполя организовано временные пункты помощи в Бердянске. Также завтра такие пункты начнут действовать и в городе Мангуш", - рассказала Верещук.

Она также подытожила, что за день гуманитарными коридорами удалось эвакуировать 3 810 людей. Один из коридоров не сработал из-за обстрелов российских оккупантов, однако, власти пытаются наладить работу этого гуманитарного коридора.

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