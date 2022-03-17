Как пишет Politeka.net, со ссылкой на слова советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка, возможна встреча президента страны-агрессора Путина и украинского лидера Владимира Зеленского может состояться после завершения работы над соглашением, возможно, в течение ближайших недель.
Михаил Подоляк заявил, что сейчас идет подготовка документов для возможной прямой встречи президентов двух стран.
"Наша позиция на переговорах достаточно конкретна – юридически подтвержденные гарантии безопасности; прекращение огня; вывод русских войск. Это возможно только при прямом диалоге глав Украины и Российской Федерации", - отметил советник главы ОП в интервью американскому телеканалу PBS.
По словам Подоляка, сейчас во время переговорного процесса с российской делегацией, они вырабатывают документ, который в дальнейшем будут обговаривать и подписывать президенты. По его словам, такая встреча может произойти довольно скоро, поскольку – "это единственная возможность закончить эту войну".
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