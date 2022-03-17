Пока что переговоры происходят на уровне представительских делегаций двух стран, без участия президентов.

Как пишет Politeka.net, со ссылкой на слова советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка, возможна встреча президента страны-агрессора Путина и украинского лидера Владимира Зеленского может состояться после завершения работы над соглашением, возможно, в течение ближайших недель.

Михаил Подоляк заявил, что сейчас идет подготовка документов для возможной прямой встречи президентов двух стран.

"Наша позиция на переговорах достаточно конкретна – юридически подтвержденные гарантии безопасности; прекращение огня; вывод русских войск. Это возможно только при прямом диалоге глав Украины и Российской Федерации", - отметил советник главы ОП в интервью американскому телеканалу PBS.

По словам Подоляка, сейчас во время переговорного процесса с российской делегацией, они вырабатывают документ, который в дальнейшем будут обговаривать и подписывать президенты. По его словам, такая встреча может произойти довольно скоро, поскольку – "это единственная возможность закончить эту войну".

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