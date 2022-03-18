18-го марта, в нашей стране прогнозируют небольшие улучшения погодных условий

О том, где в Украине выпадет немного снега, а в каких регионах будет солнечно и сухо, но весьма прохладно, на своей странице в соцсети Facebook, с подробностями написала блогер и синоптик, Наталья Диденко .

Сегодня, практически вся Украина окажется под влиянием антициклона, и по этой причине, почти на всех территориях - сухая, преимущественно солнечная, погода. И только над Крымским полуостровом возможно выпадение снега.

Средние дневные температурные показатели - от + 1 до + 4 градусов по Цельсию: в западных областях - до + 6 градусов по Цельсию, а в Сумской, Харьковской, Донецкой и Полтавской областях днем ​существенно ​холоднее - от - 2 до + 2 градусов по Цельсию. Ночью возможно похолодание до - 4... - 8 градусов по Цельсию.

Также, в южных и центральных регионах Украины сегодня ожидается порывистый ветер, иногда переходящий к сильному.

В столице Украины днем будет ​​солнечно, температура окружающего воздуха в диапазоне от + 1 до + 3 градусов по Цельсию, а ночью - от - 7 до - 4 градусов по Цельсию.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в Харькове горел один из крупнейших рынков Восточной Европы.

Также ранее мы информировали о том, что Италия пообещала восстановить драмтеатр в Мариуполе.

А до этого наш портал сообщали о том, как работали гуманитарные коридоры в четверг, 17-го марта.