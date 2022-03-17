В среду, 16 марта российские оккупанты разгромили в Мариуполе драмтеатр, в подвале которого прятались как в бомбоубежище мирные жители.

Как пишет Politeka.net, Министр культуры Дарио Франческини заявил, что Италия готова восстановить уничтоженный российскими оккупантами драмтеатр в Мариуполе. Об этом чиновник сообщил в Twitter.

"Кабинет министров одобрил мое предложение предложить Украине ресурсы и средства для его восстановления в кратчайшие сроки. Театры всех стран принадлежат всему человечеству", – отметил министр Дарио Франческини.

Напомним, оккупанты сбросили бомбу на Драматический театр Мариуполя 16 марта. К счастью, людям, которые прятались в подвале от обстрелов и бомб, удалось выжить.

Напомним, Полякова показала, что стало с драмтеатром после обстрела в Мариуполе: "Разбили самое сердце города".

Как сообщала Politeka, Ирина Верещук рассказала о работе гуманитарных коридоров 17 марта: "По состоянию на сейчас…".

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