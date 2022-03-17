Как пишет Politeka.net, Министр культуры Дарио Франческини заявил, что Италия готова восстановить уничтоженный российскими оккупантами драмтеатр в Мариуполе. Об этом чиновник сообщил в Twitter.
"Кабинет министров одобрил мое предложение предложить Украине ресурсы и средства для его восстановления в кратчайшие сроки. Театры всех стран принадлежат всему человечеству", – отметил министр Дарио Франческини.
Напомним, оккупанты сбросили бомбу на Драматический театр Мариуполя 16 марта. К счастью, людям, которые прятались в подвале от обстрелов и бомб, удалось выжить.
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Напомним, Полякова показала, что стало с драмтеатром после обстрела в Мариуполе: "Разбили самое сердце города".
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