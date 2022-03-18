С этой пятницы, 18-го марта, в Украине снизится стоимость автомобильного топлива

То, что цена дизельного топлива опустится с 44,9 гривны до 39,96 гривны/один литр, на 5 гривен, а бензинов - на 7 гривен, с 43,52 гривны до 35,76 гривны/один литр, следует из информации, опубликованной Министерством экономики Украины.

Подобные неожиданные, и весьма положительные изменения вызваны тем, что в Верховной Раде одобрили законопроект Кабмина, касающийся отмены акцизного сбора на разные виды автомобильного горючего, попутно снизив ставку налога на добавленную стоимость с 20 процентов до 7 процентов.

Предполагается, что это позволит достигнуть определенного баланса, при котором, за счет радикального снижения налоговых ставок, снижается цена топлива.

Напомним, что этот проект закона был принят в парламенте еще 15-го марта, и прошло всего лишь несколько дней, как документ вступил в силу.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что во Львове был обстрелян вовсе не аэропорт, информация от мэра города.

Также ранее мы информировали о том, что сегодня в Украине похолодает до - 8 градусов по Цельсию.

А до этого наш портал сообщали о том, что погодные условия в Одессе снова не дадут высадиться десанту "русской орды".