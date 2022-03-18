Постановление Еврокомиссии, касающееся заявки нашей страны на членство в ЕС, будет подготовлено в ближайшие месяцы
О том, что Еврокомиссия рассмотрит заявку Украины относительно вступления в Евросоюз в течение нескольких месяцев, ссылаясь на результаты разговора с главой Еврокомиссии, Урсулой фон дер Ляйен, в своем официальном Twitter-аккаунте, информирует Владимир Зеленский.
По словам Президента Украины, после содержательного разговора с главой Еврокомиссии, стало известно - заключение ЕС по заявке Украины на членство в ЕС будет подготовлено в течение нескольких месяцев.
Одновременно с этим, как наше правительство, так и Еврокомиссия, уже получили соответствующие инструкции, и потому Украина будет двигаться к этой стратегической цели вместе с Евросоюзом.
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К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в Украину могут направить миротворческую миссию, но не во все области.
Также ранее мы информировали о том, что в Польше объявили о так называемой "дерусификации экономики".
А до этого наш портал сообщали о том, что Владимир Зеленский заговорил об обновленной тактике переговоров с Россией.