Постановление Еврокомиссии, касающееся заявки нашей страны на членство в ЕС, будет подготовлено в ближайшие месяцы

О том, что Еврокомиссия рассмотрит заявку Украины относительно вступления в Евросоюз в течение нескольких месяцев, ссылаясь на результаты разговора с главой Еврокомиссии, Урсулой фон дер Ляйен, в своем официальном Twitter-аккаунте, информирует Владимир Зеленский.

По словам Президента Украины, после содержательного разговора с главой Еврокомиссии, стало известно - заключение ЕС по заявке Украины на членство в ЕС будет подготовлено в течение нескольких месяцев.

Владимир Зеленский

Одновременно с этим, как наше правительство, так и Еврокомиссия, уже получили соответствующие инструкции, и потому Украина будет двигаться к этой стратегической цели вместе с Евросоюзом.

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К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в Украину могут направить миротворческую миссию, но не во все области.

Также ранее мы информировали о том, что в Польше объявили о так называемой "дерусификации экономики".

А до этого наш портал сообщали о том, что Владимир Зеленский заговорил об обновленной тактике переговоров с Россией.