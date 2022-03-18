Польша инициирует возможность отправки миротворческой миссии в Украину
О том, что в правительстве Польши начали разработку идеи, касающейся миротворческой миссии в нашей стране, и этот документ должны представить на саммите НАТО, а также на встрече Евросовета, ссылаясь на заявление спикера польского правительства, Петра Мюллера, пишет "
По словам Мюллера, вопреки тому, что в некоторых странах Западной Европы доминируют сдержанные настроения, дальнейшее давление РФ, в ближайшем будущем, приведет к формированию миссии, обеспечивающей мир на территории Украины, неподконтрольной России.
Впрочем, эта миссия не станет вступать в прямой конфликт с войсками РФ, поскольку будет расположена на тех территориях, которые сейчас не оккупированы Россией. Предполагается, что подобные меры пошлют четкий сигнал "русской орде" - Евросоюз не согласен с военными преступлениями.
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Вероятно, что данное предложение прозвучит на внеочередном саммите НАТО(на следующей неделе), включая и заседание Европейского Совета.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что Киев подвергся очередному удару от российской армии.
Также ранее мы информировали о том, что постпред Украины при ООН высказался о цинизме России.
А до этого наш портал сообщали о том, что Зеленский заговорил об обновленной тактике переговоров с Россией.