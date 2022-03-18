Вооруженные силы Украины нанесли новый удар по оккупантам. Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба Генерально штаба ВСУ.

"Боевая работа Десантно-штурмовых войск ВС Украины. Вражеская техника уничтожена вместе с личным составом!- Слава Украине!» - говорится в сообщении.

Фото опубликовано на странице Генштаба в Facebook.

Отметим, по данным Генштаба ВСУ, с начала войны по состоянию на 18 марта общие боевые потери российских захватчиков составляют 14200 живой силы, 450 танков, 1 448 боевых бронированных машин, 93 самолета, 112 вертолетов.

Отметим, по данным экспертов международной расследовательской группы Oryx, почти половина танков, потерянных российской армией в Украине, не уничтожены, а достались Вооруженным Силам Украины в качестве трофея.

Расследователи пришли к выводу, что после успешного отражения российских атак украинские военные пополнили арсенал не только старыми советскими танками, но и получили в качестве трофея основные боевые танки РФ — Т-90.

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